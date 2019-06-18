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18.06.2019 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии осудили уборщицу, которая из мести сожгла чужое уголовное дело

Текст: Петров Евгений
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Чувашии оштрафовали уборщицу районного суда за то, что та, обидевшись на руководство, уничтожила материалы уголовного дела, которое ей попалось под руку. Ранее из суда уволили ее сожителя. 66-летняя женщина затаила обиду и решила отомстить за это и, как отмечают представители прокуратуры республики, "дискредитировать руководство суда путем умышленного уничтожения материалов уголовного дела".

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14 сентября 2018 года женщина убиралась в кабинете секретаря судебного заседания. На столе она увидела документы и прихватила их. Затем под видом старых рабочих журналов и мусора уборщица вынесла бумаги во двор и сожгла их в самодельной печи. Как позже выяснилось, это были материалы уголовного дела по обвинению лица в совершении особо тяжкого преступления.

"Результатом умышленных действий явилось необоснованное затягивание сроков рассмотрения уголовного дела по существу, нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства, а также нарушение конституционных прав граждан на доступ к правосудию", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Чувашии.

Суд признал женщину виновной во вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия и назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом подсудимая вину в совершенном преступлении не признала.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика
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