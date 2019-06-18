В Томске научились оригинально тестировать дерево на огнестойкость

Специалисты механико-математического факультета Томского государственного университета (ТГУ) предложили оригинальный метод тестирования деревянных конструкций и стройматериалов на огнестойкость.

Как рассказали в пресс-службе вуза, главная особенность этого способа - бесконтактные технологии.

Для проведения экспериментов исследователи использовали различные материалы из дерева с огнезащитным покрытием: фанеру, ДСП, ОСП. При этом использовались огнестойкие средства, доступные на рынке. На каждый образец направлялся постоянный поток тепла от излучателя и фиксировался момент воспламенения поверхности.

Главной целью экспериментов было создание метода оценки огнестойкости с использованием инфракрасной камеры. Наблюдения, полученные специалистами ТГУ, могут служить для выработки рекомендаций при создании как стройматериалов из дерева, так и специальных огнезащитных средств.

Результаты проведенных экспериментов и сам метод использования инфракрасных камер для изучения пожароопасных свойств материалов специалисты представили на IX Международном семинаре по опасностям пожаров и взрывов в Санкт-Петербурге.

Кроме того, разработчики показали возможности специального программного обеспечения, которое может служить как для оценки огнестойкости, так и для отслеживания траекторий огненных частиц, способствующих распространению пламени.