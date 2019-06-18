В Дагестане суд арестовал редактора газеты "Черновик"

В Махачкале арестовали сотрудника дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

Как сообщает ТАСС, журналиста, подозреваемого в финансировании терроризма, заключили под стражу на два месяца. Такую меру пресечения избрал Советский районный суд Махачкалы.

Между тем адвокат Гаджиева Арсен Магомедов уже заявил о намерении защиты обжаловать арест журналиста в течение двух-трех дней после получения решения суда.

Информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности", появилась в пятницу, 14 июня. В этот же день сотрудники СК РФ по Республике Дагестан пришли с обысками в дом Гаджиева, а подозреваемого доставили в следственные органы.