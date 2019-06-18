В теле жительницы Осетии спустя 23 года нашли хирургический зажим

У жительницы Владикавказа в животе обнаружили металлические хирургические зажимы, которые "забыли" врачи еще 23 года назад. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе минздрава Северной Осетии, инородные предметы были случайно обнаружены медиками, когда женщине делали рентген.

- Сейчас в этом разбираются наши специалисты. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь минздрава Ирина Абаева.

Она также отметила, что о расследовании дела речи пока не идет: такое возможно только в том случае, если потерпевшая обратится в правоохранительные органы.

Тем временем министр Тамерлан Гогичев намерен взять расходы по предстоящей операции и лечению на себя. Хирургический зажим извлекут в Бесланском медицинском центре.