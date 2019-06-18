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18.06.2019 13:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На северо-западе Петербурга восстановили мост

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургском поселке Ушково Курортного района восстановлен мост. Теперь по нему без опаски могут ездить автомобили и ходить пешеходы, сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Мост по Советскому переулку в поселке Ушково размыло осенью прошлого года. Из-за вымывания засыпки мост просел. Объект признали аварийным и закрыли на нем движение. Также по мосту запретили ходить пешеходам.

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Обследование показало, что состояние моста и без размытия было очень плохим. Бетонные опоры оказались разрушенными, балки проржавели. Кроме того, конструкция моста была такова, что там отсутствовали тротуары, пешеходы ходили прямо по проезжей части.

В этом году "Мостотрест" возвел новые устои моста, поставил металлические балки пролетного строения, восстановил гидроизоляцию объекта, заменил железобетонные плиты, поставил барьеры и металлические перила, а также оборудовал тротуар. Асфальт на мосту положен в два слоя.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры отмечают, что в данный момент мост открыли для движения, и сейчас он отвечает всем требованиям безопасности.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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