На северо-западе Петербурга восстановили мост

В петербургском поселке Ушково Курортного района восстановлен мост. Теперь по нему без опаски могут ездить автомобили и ходить пешеходы, сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Мост по Советскому переулку в поселке Ушково размыло осенью прошлого года. Из-за вымывания засыпки мост просел. Объект признали аварийным и закрыли на нем движение. Также по мосту запретили ходить пешеходам.

Обследование показало, что состояние моста и без размытия было очень плохим. Бетонные опоры оказались разрушенными, балки проржавели. Кроме того, конструкция моста была такова, что там отсутствовали тротуары, пешеходы ходили прямо по проезжей части.

В этом году "Мостотрест" возвел новые устои моста, поставил металлические балки пролетного строения, восстановил гидроизоляцию объекта, заменил железобетонные плиты, поставил барьеры и металлические перила, а также оборудовал тротуар. Асфальт на мосту положен в два слоя.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры отмечают, что в данный момент мост открыли для движения, и сейчас он отвечает всем требованиям безопасности.