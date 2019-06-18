Петербург примет Российский международный энергетический форум

В Петербурге в "Экспофоруме" с 25 по 28 июня пройдет VII Российский международный энергетический форум. Это одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

Как сообщает оргкомитет, в рамках РМЭФ-2019 пройдут пленарные сессии, конференции, круглые столы и закрытые совещания, на которых специалисты обсудят внедрение цифровых технологий в систему передачи и распределения электроэнергии, модернизацию и повышение эффективности в тепловой и электрогенерации, обеспечение экологической и информационной безопасности на энергетических объектах, внедрение энергосберегающих технологий, перспективы возобновляемых источников энергии в России, а также инновации электротехнического оборудования.

Главным событием Форума станет пленарное заседание "Энергетика и цифровые технологии: приоритеты регуляторной политики, источники и объекты инвестиций" с участием заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по энергетике Валерия Селезнева, председателя Наблюдательного совета Ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной. Также ожидается участие топ-менеджеров крупнейших российских корпораций.

Большое внимание будет уделено кадровой и социальной политике в отрасли. На конференции "Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического комплекса России" участники затронут цифровизацию кадровой работы, особенности пенсионной реформы, развитие корпоративной культуры, взаимодействие энергетических компаний с профессиональными общественными организациями.

Одно из ожидаемых мероприятий РМЭФ - финал конкурса Министерства энергетики Российской Федерации на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2019 году.

Помимо деловой программы форума, в "Экспофоруме" развернется специализированная выставка "Энергетика и Электроэнергетика", она соберет ведущихпроизводителей энергоиндустрии, поставщиков оборудования и услуг для электро- и теплосетей. Отдельный стенд будет посвящен экспортным возможностям отечественных производителей.

Справка "РГ"

В прошлом году в Российском международном энергетическом форуме участвовало более 250 предприятий-экспонентов. В деловой программе приняли участие свыше 2500 делегатов, 8500 посетителей из 21 региона России и 17 стран мира.