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18.06.2019 18:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде преступник заснул в обворованном автомобиле

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Калининградские полицейские задержали вора, уснувшего прямо на месте преступления - в машине, из которой он украл деньги.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 30-летний калининградец заявил в полицию о похищении бумажника с деньгами из его автомобиля. Когда участковые уполномоченные прибыли на место, то обнаружили в машине спящего человека.

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Им оказался 42-летний житель Гвардейского района. Выяснилось, что он разбил стекло в машине, потому что, проходя мимо, увидел лежащий на сиденье кошелек.

В портмоне оказались две тысячи рублей, которые мужчина потратил на алкоголь. А бумажник выкинул, не догадываясь, что его стоимость куда дороже содержимого - 15 тысяч рублей.

Употребив спиртное, воришка вернулся на место преступления в надежде найти в машине еще что-нибудь ценное. Но в салоне его разморило. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Наказание по ней - лишение свободы на срок до 5 лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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