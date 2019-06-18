В Петербург завезли аргентинские мандарины с плодовой мухой

В порт Санкт-Петербурга доставили более 42 тонн мандаринов из Аргентины. В фруктах выявили живую личинку, по морфологическим признакам схожую с личинкой среднеземноморской плодовой мухи.

Как сообщила пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории подтвердили присутствие в грузе опасного карантинного вредителя растений.

Собственник мандаринов с претензиями не согласился и отметил, что фрукты подлежат карантинному фитосанитарному обеззараживанию. А специалисты ведомства парировали, что средиземноморская плодовая муха повреждает до 70 видов различных культур и изъяли подозрительные мандарины.