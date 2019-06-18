В Ростовской области под угрозой закрытия оказался завод "Актис" - один из крупнейших в Европе производителей стеклотары для пивной, ликероводочной и пищевой промышленности. Его не просто намеренно обанкротили - на основателя и главу компании Владимира Базияна завели уголовное дело и даже объявили его в розыск, когда он лежал в больнице. Предпосылок к тюремному заключению вроде бы и нет, но предприниматель боится оказаться в тюрьме по какому-нибудь надуманному и абсурдному обвинению. К сожалению, такие случаи не редкость.

"Актис" с момента своего основания считался одним из самых "продвинутых" стеклотарных заводов не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Фото: Антон Кобец

"Эскорт" без услуг

ООО "Эскорт" было образовано в 2005 году на базе завода "Новочеркасскнефтемаш", приобретенного Базияном в 1995-м. В советские годы это было огромное предприятие, поставлявшее нефтегазовое оборудование не только по всему СССР, но и в 30 стран мира. Однако во время перестройки завод пришел в упадок и практически остановился. Базиян спас его, купив часть акций компании, а затем и контрольный пакет, писали СМИ. На заводе закупили новое оборудование, и производство возобновилось. За несколько лет благодаря предпринимательскому таланту Базияна "Эскорт" стал одним из ведущих заводов в своей отрасли - сюда со своими заказами начали обращаться фактически все ведущие нефтегазовые компании страны.

Чтобы расширить производство, в 2009 году предприниматель продал 55 процентов акций в уставном капитале "Эскорта" компании ООО "ТехПромСвязь" Леонида Тавровского. Планировалось, что московский партнер поможет создать на базе компании крупный холдинг, способный заменить иностранные компании на рынке нефтепереработки и выполнять заказы по строительству и модернизации нефтеперерабатывающих заводов "под ключ". Предприниматели подписали меморандум, согласно которому Тавровский должен был обеспечивать компанию заказами, а Базиян как гендиректор продолжал бы осуществлять операционное руководство заводом. Но фактически Тавровский замкнул на себе всю полноту власти над предприятием.

С 2009 по 2014 год, пока Базиян был гендиректором, предприятие набирало обороты, получало новые заказы. Но у Тавровского, по-видимому, были свои планы. В частности, завод не стал покупать проектно-конструкторский институт, который хотел приобрести Базиян и без которого заниматься ОКР было невозможно, а также отказался от получения крупных кредитов для дальнейшего развития и модернизации производства.

А еще по приказу Тавровского все финансовые ключи системы "банк - клиент" из Новочеркасска, где расположено производство, были переданы в Москву его доверенным людям. Начались подковерные игры, которые уже тогда смутили основателя компании. Отношения между партнерами накалились. Чтобы спасти завод, Базиян, по его словам, предложил Тавровскому продать принадлежащую ему долю - причем по цене гораздо выше, чем тот заплатил за вход. Но Тавровский свою долю не продал. А в мае 2014 года своим единовластным решением сместил Базияна с должности и назначил гендиректором своего протеже - господина Сластнова.

Базиян как второй собственник обратился в суд, но от продолжения судебных разбирательств его тогда отговорили партнеры - публичное разбирательство отпугнуло бы весь крупный бизнес. Базиян посчитал, что репутация дороже и отозвал исковое заявление.

Доверие дороже денег

Когда начался конфликт, Тавровский обещал, что Базиян как совладелец будет и дальше решать ключевые вопросы. Но после отзыва иска его фактически отстранили от руководства. Как писали деловые СМИ, на момент смены руководителя у "Эскорта" был огромный пакет заказов (на сумму более 10 миллиардов рублей). Базиян надеялся на разумность нового руководства, на то, что все достижения предприятия не будут нивелированы, и предприятие продолжит свое стабильное развитие.

Но он ошибся. Как выяснили журналисты, после отстранения Базияна от руководства ни одного нового крупного заказа "Эскорт" не получил. И если раньше в деловой прессе регулярно появлялись сообщения о новых проектах компании, то после прихода Сластнова не удалось найти ни одной информации о новых проектах. Сейчас кажется очевидным, что все делалось намеренно, чтобы развалить компанию. Всего за полтора года, к концу 2015-го, одна из самых динамично развивающихся компаний России была доведена до финансового краха. В мае 2016 года в отношении ООО "Эскорт" была введена процедура банкротства - наблюдение.

Когда Базиян еще был гендиректором компании, он договорился со Сбербанком о сотрудничестве, в том числе по проекту на "Сызранском НПЗ" (группа компаний "Роснефть").

Считая, что завод еще можно спасти, в том числе за счет кредитных средств, хорошо взвесив возможности предприятия, Базиян согласился перед Сбербанком на свое поручительство, а также оформил поручительство на свое второе предприятие АО "Фирма "Актис" на сумму в полтора миллиарда рублей - об этом писали деловые СМИ (о втором заводе мы расскажем ниже, именно он сейчас стал новой "жертвой"). Но журналисты выяснили, что огромные деньги, которые потом получил завод благодаря этим самым поручительствам "Актиса" и Базияна, были потрачены, похоже, не на выполнение договоров. Причем деньги эти осваивались, когда Базяин был отстранен с поста гендиректора.

Однако через какое-то время один из "гарантируемых" проектов - "Сызранский НПЗ" едва не остановился. По другому проекту Сбербанк истребовал досрочно более 900 миллионов рублей кредитов и потребовал возместить 712 миллионов рублей, уплаченных банком по гарантии. "Эскорт", естественно, эти требования не исполнил, и банк обратился с исковым заявлением о взыскании сумм с самого завода и с поручителей - от АО "Фирма "Актис" и лично Базияна. Более того, банк обратился с заявлением в суд о признании "Актиса" и "Эскорта" банкротами.

Журналисты деловых изданий высказали предположение: банк мог просто решить, что взыскивать долг с малоэффективного на тот момент "Эскорта" весьма хлопотно. К тому же рядом был прекрасный прибыльный завод-поручитель стоимостью около десяти миллиардов рублей.

А ведь у "Актиса" была и своя далеко не маленькая кредитная нагрузка, полученная в ходе строительства стекольного завода. Это кредит в банке "Зенит", Чешском экспортном банке, Глобэкс банке и Гранд Инвест банке - всего около шести миллиардов рублей, как писали в прессе. Эти кредиторы вместо поддержки промышленного предприятия по непонятным причинам поддержали Сбербанк и включились в реестр кредиторов "Актиса". Теоретически кредиторы могли поддержать успешное предприятие и реструктуризировать займы. Но они почему-то этого не сделали. Интересно почему? Неужели они были заинтересованы обанкротить завод?

Примечательно, что конфликт Сбербанка и "Эскорта" разбирался в Третейском суде. Решением этого суда Сбербанк мог взыскать задолженность с завода, забрав у него заложенное под кредит имущество. Стоимость этого имущества полностью покрывала сумму долга. Но банк почему-то не спешил использовать эту возможность (а "Эскорт" тем более). Кроме того, Сбербанк решил вообще "выйти из игры", поставив вместо себя в качестве кредитора своего правопреемника - ООО "СБК Уран".

Если подводить итоги всех этих финансовых перипетий, становится ясно, что новое руководство "Эскорта", совместно с Тавровским, просто поставили под финансовый удар и АО "Фирма "Актис", и лично Базияна.

Операция устрашения

Перед тем как банкиры начали банкротить новочеркасские заводы, произошло еще одно важное событие. По закону если один из собственников хочет продать свою долю, сначала он должен предложить ее другим совладельцам. И только если те откажутся, он имеет право продать ее на свободном рынке. Так вот, в апреле 2015 года Тавровский якобы захотел продать свою долю и направил Базияну оферту - предложение о выкупе. В мае Базиян дал согласие на покупку и в ответ направил ему акцепт - официальный документ о согласии на сделку. Операция, может, и не самая выгодная, вынужденная, но Владимир Базиян был готов на все, чтобы спасти производство. Наверное, Тавровский не ожидал такого поворота событий. По крайней мере, несмотря на акцепт, он свою обязанность передать долю в уставном капитале Базяину не исполнил.

Тогда Базиян обратился в суд. В ответ Тавровский дал команду генеральному директору Сластнову подать иск на самого Базияна о взыскании "убытков" на 2,3 миллиарда рублей и к АО "Фирма "Актис" о взыскании сумм задолженности еще примерно на 1,3 миллиарда.

Притом, как писали СМИ, общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр АО "Фирма "Актис", превысила уже семь миллиардов рублей (полтора из них - по договорам поручительства). В это же время Сбербанк подал в суд на АО "Фирма "Актис".

Кажется очевидным, что все делалось намеренно, чтобы развалить "Эскорт". Всего за полтора годамодна из самых динамично развивающихся компаний России была доведена до финансового краха

Как доказал суд, финансовые претензии к "Актису" были практически необоснованными - из всего объема исковых требований было удовлетворено только несколько на сумму около 8,7 миллиона. В исковом заявлении к Базияну о взыскании убытков было отказано в полном объеме.

Но даже на этом Тавровский не успокоился. Появились разговоры о том, что якобы Базиян незаконно получал премии на посту гендиректора с 2010 по 2014 год. Хотя, как писали СМИ, все выплаты гендиректору в обязательном порядке постоянно согласовывались участниками общества. "Эскорт" проходил ежегодные аудиторские проверки, а отчеты утверждались на общих собраниях.

Тем не менее, журналисты выяснили, что правоохранительные органы по заявлению Тавровского возбудили уголовное дело в отношении Базияна. В офисе "Актиса" провели обыск, который некоторые назвали операцией устрашения. Кстати, уже после в правоохранительных органах признали, что претензия Тавровского о присвоении и растрате была беспочвенной. Но кого это уже волновало? А вот иск Базияна к директору Сластнову был оставлен без рассмотрения.

Так "Эскорт" довели до банкротства. Когда объем неисполненных обязательств достиг критической точки, писали СМИ, Тавровский просто "выскочил" из состава совета директоров компании, продав свою долю никому неизвестному господину Васильеву.

Сейчас "Эскорт" остановился. Завод пустует, оборудование законсервировано и выставлено на торги конкурсным управляющим. 16 мая 2019 года были проведены повторные торги, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. За четыре с половиной года воссозданный Базияном завод, в угоду амбициям бывшего партнера (а возможно, и других заинтересованных лиц), прекратил свое существование и стоит как памятник былого процветания.

"Эскорт" не может без бутылки

А теперь про бриллиант донской промышленности, стеклотарный завод "Актис". На заре своего успеха Владимир Базиян построил с нуля в Новочеркасске еще одно предприятие. Стеклозавод выпускал 1,1 миллиарда условных единиц стеклотары в год.

Начиная с 2007 по конец 2015 года для строительства нового производства и реконструкции имеющихся мощностей "Актис" получил в разных банках крупные долгосрочные кредиты. Большая часть займов была в банке "Зенит", а также в Чешском экспортном банке, Глобэкс банке и Гранд Инвест банке.

Как рассказывал прессе бывший руководитель юридической службы АО "Фирма "Актис" Сергей Луценко, у успешного завода всегда были хорошие взаимовыгодные отношения с банками. АО "Фирма "Актис" выполняло свои обязательства по возврату заемных средств в установленный сторонами срок. С 2010 по 2013 год "Актис" не только вернул своим ключевым финансовым партнерам более 17 миллионов евро, но и выплатил проценты на 900 миллионов рублей.

Параллельно все обязательства выполнялись и перед другими банками. Всего с 2010 по 2013 год предприятие погасило более трех миллиардов кредитных средств, отмечал юрист. Банки всегда шли навстречу успешному предприятию и пролонгировали периоды кредитования. Более того, с целью финансового контроля в "Актис" были приняты на работу два представителя банка "Зенит", которые имели возможность проверять, куда расходуются денежные средства предприятия, и сообщать об этом в банк. Никаких взаимных претензий друг к другу у сторон не было.

Более восьми лет завод рос и наращивал долю на рынке стеклотары. Поэтому после того, как "Эскорт" под руководством Сластнова погряз в долгах, кредиторы решили выбивать его долги именно с "богатого поручителя".

В августе 2015 года на "Актис" подали в суд о взыскании в пользу Сбербанка 900 миллионов рублей (такова была задолженность "Эскорта" по кредитам). Не дожидаясь вынесения решения по иску о взыскании задолженности, осенью 2015 года Сбербанк подал в арбитражный суд Ростовской области заявление о признании "Актиса" несостоятельным. Заседания суда несколько раз откладывались по различным причинам, и только в мае 2016-го началось рассмотрение обоснованности заявления - то есть рассмотрение дела по существу.

Еще одну "подножку" заводу поставило ПАО "Банк "Зенит". Как писали СМИ, в сентябре 2014 года, как раз перед падением курса рубля (евро тогда стоил 49 рублей), "Актис" обратился в финансовую организацию с просьбой заменить валютные обязательства на рублевые, тем самым снизив кредитную нагрузку на предприятие. Однако банк согласился на это только 18 декабря 2014 года, когда за евро просили уже 85 рублей. Руководство "Актиса", как сообщали журналисты, отказалось от такой кабальной операции. Перевод валютных кредитов в рублевые произошел в декабре 2015 года, когда курс евро зафиксировался на отметке 72,4 рубля. Но все равно кредитная нагрузка завода выросла сразу на 700 миллионов.

Тем не менее сотрудничество продолжалось до тех пор, пока в мае 2016 года "Зенит" вдруг не переуступил кредитный пакет некой новой компании, несмотря на то, что задолженности на момент уступки права требования перед "Зенитом" у "Актиса" не имелось (ни по кредиту, ни по процентам). Эта компания уже в начале июня 2016 года направила требование о досрочном погашении всех кредитных средств.

Акционеры "Актиса" сделали все, что могли, но финансовое состояние предприятия восстановить уже было невозможно. Так было принято решение о добровольной ликвидации общества. Ликвидационная комиссия приступила к подготовке мероприятий по ликвидации.

Конец предприятия

Чтобы сохранить завод, конкурсный управляющий решил передать имущественный комплекс предприятия в аренду другой компании - ООО "Алекс Трейд". Логика управляющего была понятна - сохранить завод. Если остановить, дорогостоящее оборудование просто будет выведено из строя. Только три стекловаренные печи (с учетом запуска) стоят более миллиарда рублей. Компания начала работу на заводе с осени 2016 года. Она приняла на работу нужных специалистов, стала оплачивать все необходимые энергоресурсы и сырье, а также все сопутствующие расходы.

В конце 2016 года акционеры "Актиса" приняли решение об отмене процедуры добровольной ликвидации общества, которое было зарегистрировано в установленном законодательством порядке. И с 23 декабря 2016 года "Актис" был возвращен в обычную хозяйственную деятельность без каких-либо процедур несостоятельности или ликвидации.

Правда, у компании на тот момент не хватало работников, имелась огромная задолженность перед поставщиками сырья и энергоносителей. Все договоры с энергоснабжающими организациями уже были заключены от имени арендатора. Фактически, в этих условиях у гендиректора "Актиса" не было другого выхода, кроме как продолжить арендные отношения. Если бы их расторгли, гарантированно остановилось бы производство, а это самый настоящий удар по жизни города.

В марте 2017 года суд по заявлению ООО "СБК Уран" ввел процедуру временного наблюдения на заводе. Временным управляющим был назначен Салихов Р.И. - член ассоциации арбитражных управляющих, аккредитованной в Сбербанке России, фактически подконтрольный банку человек.

Дальнейшие его действия тоже вызывают вопросы. В период временного наблюдения арбитражный управляющий назначил, а потом отменил собрание кредиторов в сентябре 2017 года, сославшись на болезнь. Кредитор требовал назначить собрание позже, когда управляющий уже выздоровел, но он все равно этого так и не сделал.

В октябре 2017 года суд признает "Актис" банкротом и ставит конкурсным управляющим господина Ботвиньева. И уже летом 2018 года, как писали СМИ, Ботвиньев потребовал от "Алекс Трейда" вернуть арендованное имущество и подал иск с требованием "выселения" компании с завода.

Уголовное дело по "Актису"

Эта чехарда, в которой были замешаны люди, предприятия, кредиторы, банки, продолжалась годами. В период временного наблюдения в "Актисе" временный управляющий Салихов направил в правоохранительные органы заявление о якобы установленном им факте преднамеренного банкротства предприятия (статья 196 УК РФ).

Возбужденное уголовное дело по этой статье позволило следователю посадить Базияна под домашний арест. Предприниматель был лишен свободы передвижения с сентября 2017 года. Учитывая, что Базиян никогда не скрывался от следствия, всегда являлся на допросы, предоставлял все требуемые документы, это выглядело как желание неких заинтересованных структур "показать свою силу", запугать предпринимателя. Но тот не испугался.

В апреле 2018 года домашний арест отменили. Уголовное дело переквалифицировали и предъявили новое обвинение - в неправомерных действиях при банкротстве. На дату рассмотрения дела в суде истекал строк давности для привлечения его к ответственности (два года).

И тогда суд по заявлению кредитора - ООО "РНГО" направил уголовное дело на дополнительное следствие. Сейчас дело находится на доследовании. Как говорят адвокаты, этих обвинений по закону вообще не должно быть, так как Базияну инкриминируются эпизоды 2014-2015 годов, когда ни сам бизнесмен, ни кто-либо из руководства "Актиса" не могли даже предположить такого развития событий.

- Например, его обвиняют в причинении убытков кредиторам АО "Фирма "Актис" на сумму 130 миллионов рублей путем заключения договоров аренды с ООО "Алекс Трейд". Но на момент заключения этих договоров Базияном все имущество завода уже находилось в аренде, и что еще оставалось делать генеральному директору в этих условиях? Нужно было спасать производство, в условиях непрерывного цикла останавливать печи было нельзя. Никаких действий, направленных на вывод активов из "Актиса", Базиян не совершал. Поэтому говорить о преднамеренном банкротстве нельзя, - разводит руками адвокат Базияна Александр Добрановский. - Его обвиняют в том, что он использовал якобы подконтрольную ему фирму для того, чтобы "перекинуть" производство на другую компанию. Но ведь завод был сдан в аренду изначально не Базияном, а как раз конкурсным управляющим "Актиса".

Своим цинизмом поражает и история с розыском Базияна. Появились даже листовки-ориентировки с портретом предпринимателя, как будто он какой-то убийца или насильник. Хотя накануне объявления в розыск он был в больнице и не скрывался, а его болезнь подтверждается листком нетрудоспособности, который был выдан медицинским учреждением.

Еще один факт - правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, - незаконное предпринимательство. Основанием стало использование ООО "Алекс Трейд" стекловаренных печей без соответствующей лицензии. При этом в расчет не брался тот факт, что обслуживание газового оборудования в соответствии с договором осуществляли работники газовой службы АО "Фирма "Актис", а ООО "Алекс Трейд" оплачивало эти услуги.

Это уголовное дело позволило оперативникам провести обыск, изъятие документов и электронных носителей в офисе ООО "Алекс Трейд". После изъятия документов уголовное дело просто отправили в архив.

Вместо послесловия

Главное, что вызывает недоумение, - почему предпринимателя долгое время преследуют по надуманным поводам и при этом никто не несет ответственности? В полиции отказались комментировать, какую на самом деле статью инкриминируют Базияну и для чего понадобилось объявлять его в розыск, сославшись на... тайну личной жизни предпринимателя.

Разве может быть эффективной экономика, если бизнесу приходится годами тратить силы не на развитие производства, а на защиту от всякого рода недоброжелателей? Как тут не вспомнить выступление президента на последнем питерском экономическом форуме, где он уделил особое внимание повышению прозрачности деловой среды. Для этого необходимо "укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц". Глава государства предложил создать уже в нынешнем году цифровую платформу, своеобразный цифровой омбудсмен, с помощью которой предприниматели смогут сообщать обо всех незаконных действиях со стороны представителей правоохранительных органов. Это, безусловно, укрепит доверие между обществом, бизнесом и государством. Хочется верить, что правоохранители наконец объективно разберутся в истории о мытарствах предпринимателя Базияна, о которой мы сегодня рассказали, и дадут ответ, кто и почему мешал развиваться перспективному предприятию.

Кстати

Минувшей весной производителей напитков в Крыму шокировала новость о том, что несколько крупных поставщиков бутылок на полуостров решили прекратить поставки из-за санкций. Как писали СМИ, крымские виноделы хотели даже остановить производство на шесть-девять месяцев. Ситуацию тогда удалось вовремя разрулить и найти несколько новых поставщиков. Но эта ситуация высветила опасную проблему. Знаменитые крымские виноделы обычно не делают запаса бутылок на долгий период времени. Это значит, что любой форс-мажор на относительно небольших предприятиях-поставщиках бутылок может привести к большим проблемам. Огромная винодельческая отрасль Крыма может попасть в сложную ситуацию из-за обычного дефицита тары. При этом Владимир Базиян ранее не раз заявлял, что его завод готов обеспечить и гарантировать поставки бутылок на полуостров в любом исполнении и в любом объеме.

Справка

Как писали СМИ, в 2017 году "Алекс Трейд", работая на арендованных мощностях "Актиса", получил вторую по размеру выручку среди российских заводов стеклотары. В прошлом году, как сообщил представитель компании-арендатора, завод увеличил выпуск бутылок на 15 процентов и индексировал зарплату на 10 процентов. Директор завода по производству Евгений Дыбцев рассказал журналистам, что ООО "Алекс Трейд" платит работникам абсолютно белую зарплату, которая выше средней по области и составляет 45 тыс. руб., регулярно ее индексирует: в сентябре 2018 года зарплата была увеличена на 10%.

Фото: Антон Кобец

Досье

Владимир Базиян предпринимательской деятельностью начал заниматься еще в школе, разгружая железнодорожные вагоны. Окончил Шахтинский технологический институт. А когда в стране была разрешена индивидуально-трудовая деятельность, подался в бизнес. Наладил пошив рубашек и брюк по заграничным модным лекалам. В 1991-м Базиян стал участником одного из первых в России акционерных обществ, созданного совместно с нефтяниками - "Сибирь-Гермес-Дон", которое впоследствии основало 30 дочерних компаний (по разным профилям деятельности). В этот период он создал первую в Ростовской области сеть частных заправок. В 1995 году Базиян купил контрольный пакет акций "Новочеркасскнефтемаша" с целью восстановить предприятие и наладить производство. В 2000 году основал и возглавил крупнейший в России и Европе стеклотарный завод "Актис" - современное и высокотехнологичное предприятие с инвестициями около девяти миллиардов рублей. Значительную часть прибыли "Актис" вкладывал в социальную политику - платил сотрудникам достойные для региона зарплаты, на предприятии было на высоте медицинское обслуживание, практиковались различные формы социальной поддержки работников, развивался массовый спорт.