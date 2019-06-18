Пассажир рейса Москва-Курган устроил пьяный дебош в самолете

Пассажир рейса Москва-Курган устроил в самолете пьяный дебош. Нарушителя задержали сотрудники транспортной полиции.

Как сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по УрФО, сообщение о том, что на борту находится дебошир, поступило в линейный пункт полиции в аэропорту Кургана половине шестого утра. Прибывшие на место сотрудники правопорядка задержали мужчину 1982 года рождения. Житель Курганской области был пьян, нецензурно выражался, вел себя вызывающе и, к тому же, мешал работать бортпроводникам.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть аэропорта, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.