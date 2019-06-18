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18.06.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Текст: Марина Гусенко
Роскачество и Международная ассамблея организаций протестировали новые смартфоны. За несколько лет была исследована 451 модель.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый аппарат тестировали с момента распаковки. Эксперты смотрели, как он включается, быстро ли заряжается, куда вставляется SIM-карта и многие другие параметры. В тестированиях принимали участие организации из 26 стран. Рейтинг исследований новинок смартфонов ICRT признан во всем мире.

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Фото: iStockphoto
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Одним из важных критериев оценки была работа камеры. За нее можно было получить четверть от общей оценки.

Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов. Ведь у каждого из них есть слабые и сильные стороны. При этом "новый" не означает "лучший", и "дорогой" - не обязательно "качественный".

Всего в каталоге сейчас более 300 моделей, и не исключено, что по соотношению цена-качество вам больше подойдет смартфон, не попавший в топ, а находящийся в середине рейтинга. Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества и там же ознакомится с топ-10 лучших смартфонов 2019 года.

Экономика Товары и цены Digital Гаджеты Госфонды и контрольные органы Роскачество
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