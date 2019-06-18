Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Роскачество и Международная ассамблея организаций протестировали новые смартфоны. За несколько лет была исследована 451 модель.

Каждый аппарат тестировали с момента распаковки. Эксперты смотрели, как он включается, быстро ли заряжается, куда вставляется SIM-карта и многие другие параметры. В тестированиях принимали участие организации из 26 стран. Рейтинг исследований новинок смартфонов ICRT признан во всем мире.

Одним из важных критериев оценки была работа камеры. За нее можно было получить четверть от общей оценки.

Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов. Ведь у каждого из них есть слабые и сильные стороны. При этом "новый" не означает "лучший", и "дорогой" - не обязательно "качественный".

Всего в каталоге сейчас более 300 моделей, и не исключено, что по соотношению цена-качество вам больше подойдет смартфон, не попавший в топ, а находящийся в середине рейтинга. Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества и там же ознакомится с топ-10 лучших смартфонов 2019 года.