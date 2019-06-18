Семья Фриды Кало не подтвердила подлинность записи ее голоса

Родственники Фриды Кало отреагировали на появившуюся информацию об обнаружении записи с ее голосом - аудио на днях нашли в Национальной библиотеке Мексики. Семья знаменитой художницы опровергла эту информацию и заверяет, что такого документа не существует.

"Насколько известно семье Кало, не существует записей голоса Фриды", - приводит слова внучатой племянницы художницы Мары Ромеро Кало мексиканское издание Milenio.

Запись, которую нашли в архивах, представляет собой фрагмент радиопередачи, где Фрида Кало читает эссе о своем муже Диего Ривере. Сделана она была примерно за год до смерти художницы.

Несмотря на то, что ряд экспертов уже выразили уверенность в подлинности документа, его предстоит исследовать специалистам: на сегодняшний день ни об одной подобной записи в мире действительно неизвестно.