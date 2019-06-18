Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года

Мария Шарапова с победы стартовала на теннисном турнире Mallorca Open. В первом круге россиянка, получившая от организаторов соревнований wild card, обыграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову - 7:6 (10:8), 6:0. На все про все у Шараповой ушли 1 час и 31 минута.

По ходу встречи 32-летняя Мария сделала пять эйсов, совершила семь ошибок на подаче и реализовала пять брейк-поинтов из семи.

Этот матч стал для Шараповой первым с января 2019 года и всего третьим на траве, начиная с 2015 года. Причина - проблемы с плечом.

За выход в четвертьфинал с победительницей поединка в котором сразятся первая сеянная на турнире немка Анжелика Кербер и бельгийка Исалин Бонавентюр.