Совфед планирует одобрить закон о приостановлении ДРСМД 26 июня

"Если документы из Госдумы будут готовы, а я думаю, что будут, конечно, то 26 июня рассмотрим на заседании", - заявил он, добавив, что сенаторы поддержат закон.

"Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД", - пояснил Цеков.

Ранее во вторник документ был принят Госдумой. Он был внесен президентом России Владимиром Путиным в ответ на решение США выйти из ДРСМД.

Глава государства заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, оставляет в силе все свои предложения по разоружению, но не будет инициировать никаких переговоров по этой проблеме.