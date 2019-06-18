Создатель С-500 рассказал о работе системы в космосе

Ракеты новой системы ПВО С-500 "Прометей" будут работать за пределами атмосферы, перехватывая все типы баллистических целей. Для этого понадобились новые технологические и энергетические решения.

- У С-500 расширена номенклатура целей. Система может применяться в том числе и для борьбы с баллистическими ракетами всех типов. Это потребовало как увеличения мощности средств радиолокации, так и создания новых ракет, способных работать за пределами атмосферы, где аэродинамическое управление невозможно, - рассказал РИА Новости первый заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

В "Прометее" используются активные фазированные антенные решетки, не требующие передающих устройств. Сканирующий сигнал создается самой АФАР, ею же принимается и анализируется. Более того, одна антенна может создавать несколько лучей - например, для сопровождения нескольких целей, - и управлять ими без поворота самой антенны. Наконец, фазированные антенны требуют на несколько порядков меньше энергии, что крайне важно для головок самонаведения ракет.

- Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40кВ используется аппаратура с напряжением не больше 27 вольт. Это существенно упрощает консрукцию системы, повышает ее надежность и безопасности эксплуатации, - продолжил Друзин. Он отметил, что технология создания АФАР полностью освоена концерном, локаторы для С-500 созданы и тестируются в составе комплекса.

По данным из открытых источников, система ПВО-ПРО дальнего действия "Прометей" сможет перехватывать любые воздушные цели на расстоянии до 400 километров. Помимо способности уничтожать боевые блоки МБР, ее отличием станет узкая специализация отдельных блоков. За каждым типом целей: самолет, спутник, ракета крылатая или баллистическая, - будет наблюдать свой радар, - а сбивать их станут специализированные средства поражения. Архитектура С-500 предполагает интеграцию комплекса с другими противоракетными системами: СПРН, А-235 "Нудоль", самолетами-перехватчиками, зенитными комплексами С-400 и С-300.