Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.06.2019,  
08:56
Текст:  Антон Валагин

Создатель С-500 рассказал о работе системы в космосе

Ракеты новой системы ПВО С-500 "Прометей" будут работать за пределами атмосферы, перехватывая все типы баллистических целей. Для этого понадобились новые технологические и энергетические решения.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

- У С-500 расширена номенклатура целей. Система может применяться в том числе и для борьбы с баллистическими ракетами всех типов. Это потребовало как увеличения мощности средств радиолокации, так и создания новых ракет, способных работать за пределами атмосферы, где аэродинамическое управление невозможно, - рассказал РИА Новости первый заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
МиГ-41 сделают незаметным

В "Прометее" используются активные фазированные антенные решетки, не требующие передающих устройств. Сканирующий сигнал создается самой АФАР, ею же принимается и анализируется. Более того, одна антенна может создавать несколько лучей - например, для сопровождения нескольких целей, - и управлять ими без поворота самой антенны. Наконец, фазированные антенны требуют на несколько порядков меньше энергии, что крайне важно для головок самонаведения ракет.

- Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40кВ используется аппаратура с напряжением не больше 27 вольт. Это существенно упрощает консрукцию системы, повышает ее надежность и безопасности эксплуатации, - продолжил Друзин. Он отметил, что технология создания АФАР полностью освоена концерном, локаторы для С-500 созданы и тестируются в составе комплекса.

По данным из открытых источников, система ПВО-ПРО дальнего действия "Прометей" сможет перехватывать любые воздушные цели на расстоянии до 400 километров. Помимо способности уничтожать боевые блоки МБР, ее отличием станет узкая специализация отдельных блоков. За каждым типом целей: самолет, спутник, ракета крылатая или баллистическая, - будет наблюдать свой радар, - а сбивать их станут специализированные средства поражения. Архитектура С-500 предполагает интеграцию комплекса с другими противоракетными системами: СПРН, А-235 "Нудоль", самолетами-перехватчиками, зенитными комплексами С-400 и С-300.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Российские и японские корабли провели учения в заливе Петра Великого 17.06.2019
Минобороны РФ готовит заказ на атомный авианосец 13.06.2019
Союз медведя и дракона: в США напуганы успехами армий России и Китая 11.06.2019
ракеты
Фото: United States Air Force/wikimedia.org
У границ Калининградской области заметили самолет-разведчик США 17.06.2019
Ракетой комплекса С-125 ударили по городу в Ливии 14.06.2019
Настоящее оружие Судного дня: Запад оценил российскую ракету 13.06.2019
ПВО
Фото: Dmitry Pichugin/wikimedia.org
Почему Ка-50 назвали "Черная акула" 17.06.2019
Не убедили: Индия не хочет отказываться от С-400 ради F-35 и THAAD 10.06.2019
"Невидимка" рискует: США обеспокоены близостью С-400 к самолетам F-35 10.06.2019