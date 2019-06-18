Тизер: российский мультсериал "Ёжик", который выиграл приз Disney

Проект российского сериала "Ежик" режиссера Глеба Белякова получил приз канала Disney и пять тысяч евро. Как передает РИА Новости, наш "Ежик" отличился в рамках анимационного рынка MIFA в Анси, во Франции.

"Ежик" представлялся на питчинге - с целью поиска инвесторов. И был замечен.

"Приятно быть отмеченными именно Disney. Мы представляли проект сериала, поэтому на данный момент существует только тизер и несколько тестов анимации", - говорит продюсер Соня Горя. Уточняя, что следующий этап - пилотная серия.

Сроки ее появления зависят от того, как сложатся отношения создателей "с одной или несколькими из продюсерских компаний", с которыми в данное время ведутся переговоры.

В перспективе речь идет как минимум о четырех сезонах по десять пятиминутных эпизодов каждый. Аудитория - дети до семи лет.

Тизер "Ежика" размещен на аккаунте проекта в vimeo и получил в основном положительные комментарии.