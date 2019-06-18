У лидера Megadeth Дэйва Мастейна обнаружен рак горла

У Дэйва Мастейна, основателя, вокалиста, гитариста, автора песен культовой трэш-метал-группы Megadeth, обнаружен рак горла.

Об этом сам 57-летний музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Мастейна, бессменного лидера Megadeth и экс-учатника другой группы из "большой американской четверки трэша" Metallica, он "плотно работает с врачами" - и уже составлен план борьбы с болезнью, имеющий, по оценкам медиков, 90% шансов на успех.

Megadeth отменяют большую часть концертов в этом году. Мастейн отмечает, что подробная информация о турах группы появится позднее на официальном сайте.

Между тем, отмечает Дэйв, остальные участники группы работают над завершением следующего альбома Megadeth, который станет для группы шестнадцатым. Предыдущий - Dystopia - вышел в 2016 году.

В этом году Megadeth отметили 35-летие большим сборником Warheads On Foreheads.