Управлять искусственным интеллектом будут по правилам

Свод нормативов опубликован 17 июня Национальным комитетом КНР по управлению искусственным интеллектом нового поколения. Документ будет содействовать изучению соответствующих законов, этических и социальных проблем, связанных с искусственным интеллектом, улучшению глобального управления этой сферой, пояснила директор комитета Сюе Лань.

Член организации Цзэн И добавил, что по сравнению с правилами, разработанными другими странами в этой области, в китайских уделяется повышенное внимание международному взаимодействию, то есть эти правила можно рассмотреть как инициативу и обещания Китая для всего мира в области развития искусственного интеллекта.