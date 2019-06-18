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18.06.2019 15:44
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Управлять искусственным интеллектом будут по правилам

В Китае обнародованы Правила управления искусственным интеллектом нового поколения. Их задача - улучшить координацию отношений между развитием искусственного интеллекта и его управлением, обеспечить безопасность его применения, повышать общее благосостояние человечества, содействовать устойчивому социально-экономическому и экологическому развитию и созданию сообщества единой судьбы человечества, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
В развитии искусственного интеллекта Китай готов сотрудничать с другими странами. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая В развитии искусственного интеллекта Китай готов сотрудничать с другими странами. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
В развитии искусственного интеллекта Китай готов сотрудничать с другими странами. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Свод нормативов опубликован 17 июня Национальным комитетом КНР по управлению искусственным интеллектом нового поколения. Документ будет содействовать изучению соответствующих законов, этических и социальных проблем, связанных с искусственным интеллектом, улучшению глобального управления этой сферой, пояснила директор комитета Сюе Лань.

Член организации Цзэн И добавил, что по сравнению с правилами, разработанными другими странами в этой области, в китайских уделяется повышенное внимание международному взаимодействию, то есть эти правила можно рассмотреть как инициативу и обещания Китая для всего мира в области развития искусственного интеллекта.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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