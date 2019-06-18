В Госдуме отметили вклад Зюганова в развитие страны

26 июня лидеру коммунистов Геннадию Зюганову исполняется 75 лет. К этой дате приурочена открывшаяся во вторник в Госдуме выставка, где представлены фотографии из архивов и личные вещи политика. Коллеги парламентария рассказали о его вкладе, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже предложил представить юбиляра к госнаграде.

На выставке представлены фотографии, посвященные жизни и трудовой деятельности Геннадия Зюганова, его ордена и медали, портреты и другие памятные знаки.

В открытии выставки принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поделился мнением, что Зюганов "умеет находить компромиссы, не доводя до конфликта".

- Без вас бы многие решения принимались не на таком качественном уровне, как сегодня мы принимаем, - сказал он коллеге. - Это тоже ваша заслуга, потому что возглавлять оппозиционную партию, крупнейшую фракцию в Госдуме, при этом находить компромиссы, болеть за страну и не доводить до конфликта - не каждый политик может.

Володин отметил, что лидер КПРФ прошел со страной весь путь изменений, его хорошо знают как политического деятеля. При этом выставка расскажет о нем как о человеке. "Мы откроем нового Зюганова. И не одного", - подчеркнул спикер Госдумы.

Сам юбиляр представил Володину экспонаты, размещенные на выставке. В частности, показал свой студенческий билет и первые погоны, а также фотографии с лидерами разных стран мира.

С юбилеем Зюганова также поздравили представители всех фракций Думы. Так, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов признался, что учился у Зюганова. "Взял какие-то для себя определенные вещи, которые вы подсказывали", - пояснил он.

Владимир Жириновский обратился к руководству РФ с просьбой представить Зюганова к государственной награде высшей степени отличия, сообщает РИА Новости. Председатель КПРФ, комментируя это предложение, заявил, что был бы рад, если это была бы награда Героя социалистического труда. "На капиталистический я не тяну", - с иронией заметил он.