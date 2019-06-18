В МИД РФ ответили на призывы запретить доступ к сайту Sputnik Литва

В МИД России прокомментировали предложение депутатов литовского сейма от партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" заблокировать доступ к сайту информагентства Sputnik Литва на территории республики.

"В Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство "Спутник", осуществляющее свою деятельность в стране в полном соответствии с законом и высокими журналистскими стандартами, и вовсе подвергается откровенной травле", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади также напомнили, что в конце мая в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, которому после допроса и обысков был запрещен въезд в республику на пять лет.

"Подобные репрессии против СМИ со стороны официального Вильнюса грубо нарушают международное право в части, касающейся свободы выражения мнений и равного доступа к информации. Не говоря уже о том, что подобное просто недопустимо в современном цивилизованном обществе", - отметили российские дипломаты.

"Призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также правозащитные НПО. Кроме того, хотелось бы услышать оценки из Брюсселя на предмет того, насколько такое откровенное издевательство Литвы над свободой слова и СМИ соответствует общеевропейским демократическим ценностям, которыми так гордятся в Евросоюзе", - резюмировали в министерстве.

