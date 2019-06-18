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18.06.2019 16:19
Рубрика: В мире

В Париже подписаны соглашения по созданию европейского истребителя

Текст: Александр Саможнев

Соглашения об организации совместных работ по созданию европейского истребителя нового поколения подписали в Париже министр обороны Франции Флоренс Перли, министр обороны Германии Урсула фон дел Ляйен и министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает деловое издание Handelsblatt.

Фото: Turkish Aerospace Industry
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Машина имеет условное название "истребитель следующего поколения" (Next Generation Fighter). В соответствии с договоренностями, к концу 2020 года должно быть проведено технико-экономическое обоснование проекта, на создание которого выделяется 65 миллионов евро. А к 2026 году предполагается изготовить первые демонстрационные образцы. В общей сложности истребитель обойдется налогоплательщиками в 50 миллиардов евро.

Новый боевой самолет является частью совместной европейской оборонной системы (Future Combat Air System), которая предусматривает также создание ударных беспилотников и строительство станций слежения на земле. По замыслу организаторов, машина может быть построена к 2040 году. Основными подрядчиками являются французский концерн Dassault Aviation, а также немецкая компания Airbus Defence. Привлекаются также испанские специалисты.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
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Министр обороны Германии заявила, что создание нового самолета является принципиальным шагом на пути обновления немецких и французских ВВС, укрепления европейской обороны, а также развития промышленности. Между тем на авиашоу в Ле Бурже был представлен изготовленный из пластика и дерева прототип нового истребителя. Специалисты полагают, что в окончательном варианте изделие может выглядеть иначе, поскольку все зависит от применяемых технологий.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила увеличить в бюджетный период на 2021-2027 годы инвестиции в безопасность на 40 процентов и создать Европейский оборонный фонд. Со своей стороны, Вашингтон пригрозил ЕС экономическими и политическими последствиями за продолжение развития собственных оборонных проектов. США возмущены тем, что эти инициативы предусматривают привлечение третьей стороны с сохранением интеллектуальных прав исключительно за Евросоюзом.

В мире Европа Франция
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