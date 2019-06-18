Видео: Бортпроводницу подбросило к потолку во время турбулентности

Десять пассажиров получили различные травмы во время полета из Приштины (Косово) в швейцарский Базель. Все они были на борту лайнера, попавшего в зону сильной турбулентности примерно за полчаса до посадки.

Самолет непрерывно трясло в течение десяти минут. А одна воздушная яма оказалась настолько глубокой, что Boeing 737, принадлежащий болгарской чартерной авиакомпании ALK Airlines, подбросило как пушинку.

Бортпроводница, находившаяся в проходе, не смогла устоять на ногах, а содержимое тележки, в том числе кипяток для чая и кофе, оказалось на пассажирах. "Мой муж ошпарил себе шею. Я думала, что мы все умрем", - поделилась мыслями одна из пассажирок Мирета Баша.

Всего на борту самолета находился 121 человек, десять из них получили травмы и ожоги. Им оказали медицинскую помощь после приземления.