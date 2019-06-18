Исследование не подтвердило гипотезу об опасности женской крови

Новые данные шведских ученых из Каролинского института в Стокгольме противоречат рекомендациям о нежелательности использования крови женщин-доноров, особенно если эти женщины ранее были беременны.

Долгое время специалисты считали, что женская донорская кровь более опасная, чем мужская. Анализ миллиона данных о пациентах из США, Швеции и Дании стал основой крупнейшего на сегодняшний день исследования и поставил точку в этом вопросе.

Вывод, который заключает научный труд, звучит так: "В трех отдельных проанализированных группах реципиентов (34662, 93724 и 918996 человек) не было установлено значимой связи между переливаниями от доноров-женщин и повышенной смертности".

Гипотеза об опасной женской крови, однако, появилась не из воздуха. Считается, что при переливании именно женской плазмы крови, т.е. крови без клеток, чаще бывают повреждения легких. Причину видели в антителах - с ними связывали серьезную иммунологическую реакцию у реципиента плазмы крови.

Дело в том, что антитела вырабатывает организм во время беременности, и чем больше беременностей, тем больше вероятность, что у женщины есть эти антитела. По этой причине рекомендуют не переливать женскую кровь, видя в ней серьезный риск для реципиента крови, особенно для мужчин, вплоть до смертельного исхода. Из-за известного риска во многих странах использовали в течение многих лет только плазму крови от доноров мужского пола.

Сегодня эта опасность имеет скорее теоретический, нежели практический смысл.

Команда Густава Эдгрена насчитала более 210 000 случаев смерти в стационаре из 1,04 миллиона человек, которые делали многократные переливания крови с 2003 по 2016 год. По утверждениям ученых, ни возраст, ни пол, ни предыдущие беременности доноров крови не связаны в статистическом анализе с повышенным уровнем смертности.