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18.06.2019 12:38
Рубрика: Культура
Проект: Наука

Видео: археологи исследовали на дне Черного моря "корабль Одиссея"

Текст: Николай Грищенко

Дайверы из группы Maritime Archaeology Project провели исследование затонувшего 2400 лет назад в Черном море античного судна. Корабль находится на глубине свыше двух тысяч метров в 80-ти километрах от болгарского города Бургас.

Как сообщает Epoch Times, античный корабль был обнаружен англо-болгарской экспедиций в октябре прошлого года. Однако приступить к изучению археологи MAP смогли только нынешним летом.

Фото: C. Marabea / Greek Minister of Culture via Archaeology & Arts
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Из-за большой глубины, которая спасла древнее судно от разграбления охотниками за сокровищами, в исследовании пришлось задействовать два роботизированных комплекса. Благодаря повышенной солёности воды и низкому содержанию кислорода остов и корпус корабля довольно хорошо сохранился. Длина судна составляет 23 метра (75 футов). Уцелели руль, гребные скамьи, а также содержимое грузового отсека.

По словам профессора Джона Адамса, внешний вид найденного корабля напоминает тот, что изображен на "Сиреневой вазе", датируемой 480 годом до нашей эры. Там Одиссей привязан к мачте своего корабля, чтобы не броситься в воду из-за губительного пения морских сирен.

"Изучение корабля изменит наше понимание о судостроении и мореплавании в древнем мире", - отметил профессор.

Исследовать груз судна археологам MAP не удалось, но они рассчитывают продолжить исследование в будущем.

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