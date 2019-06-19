Актриса и певица Белла Торн сама "слила" свои интимные фото

Американская актриса и певица Аннабелла Эйвери "Белла" Торн, известная по ряду "диснеевских" проектов и фильмов ужасов, сама выложила в соцсети свои интимные фото, перед тем украденные хакером.

My book has been number one for so long it’s about to come out!! Read it! Only 15 DOLLARS RIGHT NOW https://t.co/hjoNpIK0UE pic.twitter.com/xnxXJ1PqdI — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 15 июня 2019 г.

Произошло это после того, как "взломавший" артистку злодей вступил с ней в переписку на предмет шантажа, угрожая обнародовать добычу.

Но девушка не поддалась на провокацию и со словами, что ей надоело прогибаться под изменчивый мир и быть кем попало использованной и контролируемой, сама все выставила напоказ. И фото, и скрины переписки. Пообещав, что подонок, который довел ее до истерики и слез, непременно поплатится - ФБР до него доберется.

При этом стоит заметить, что не все одобрили демарш молодой актрисы. В частности, пожилая комическая актриса Вупи Голдберг публично распекла коллегу на телешоу за то, что она вообще зачем-то делает столь откровенные селфи и хранит их там, откуда компромат можно выкрасть.

После чего Белла опять впала в истерику и обозвала 63-летнюю коллегу последними словами в своем Instagram.

Торн родилась во Флориде в 1997-м. Снялась в фильмах и сериалах "Застрял в тебе", "Одинокие сердца", "Грязные мокрые деньги", "Заклятые друзья", "Крик", "Нация убийц".