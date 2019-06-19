Военно-политическая обстановка в Центральной Азии вызывает все большую тревогу. По оценкам ведущих экспертов, центром напряженности все более отчетливо становится Афганистан. Здесь все активнее действуют различные террористические организации. Они пытаются использовать Афганистан в качестве плацдарма для проникновения как в Азию, так и в Европу. Прежде всего - в Россию.

В этой связи особое значение приобретает Центральный военный округ. И не случайно командовать этим округом назначен генерал-полковник Александр Лапин. У него богатый опыт борьбы с международным терроризмом, который он приобрел в Сирии.

Корреспондент "Российской газеты" попросил командующего рассказать, как сегодня складывается обстановка на южных рубежах России, а также о подготовке войск округа к отражению возможных угроз.

Александр Павлович, как сейчас можно оценить военно-политическую обстановку на границах СНГ?

Александр Лапин: К сожалению, сейчас на Центрально-Азиатском стратегическом направлении сохраняется тенденция ухудшения военно-политической обстановки. В частности, ситуация в Афганистане продолжает деградировать. Это государство может стать новым прибежищем для террористических группировок, откуда они будут перемещаться по всему Евразийскому пространству. Это может послужить глобальным фактором дестабилизации. Ведь любое резкое изменение обстановки способно стремительно перерасти в вооруженный конфликт.

В Афганистане на 30 процентов возросла террористическая активность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в три раза увеличилась численность бандформирований ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) по сравнению с 2016 годом.

Как наши союзники по СНГ реагируют на эти негативные прогнозы?

Александр Лапин: Борьбу с терроризмом можно вести только совместными усилиями, и наши соседи это прекрасно понимают. Регулярно проводятся совместные учения и тренировки. В этом году спланировано провести более 70 мероприятий подготовки. Главным событием этого года станет стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", которое будет проводиться на полигонах ЦВО, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Особое внимание на учениях военнослужащие будут уделять внедрению новых способов действий войск на основе боевого опыта, полученного в Сирии. В том числе будут отрабатываться такие элементы, как создание комплексной системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты важных объектов от крылатых ракет и беспилотников противника. Реагировать на нарастание напряжения в Центрально-Азиатском регионе можно и последовательным развитием войск округа.

У командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина богатый опыт борьбы с международным терроризмом

Такое развитие уже идет?

Александр Лапин: В 2018 году в соединения и воинские части ЦВО поступило 897 единиц техники, из них 716 единиц новой и модернизированной, что увеличило долю современного вооружения на 5 процентов. Это обеспечило увеличение боевого потенциала округа в 2018 году на 10 процентов. До 30 декабря этого года в войска округа поступит более 700 единиц вооружения и военной техники. Доля современных образцов увеличится и составит 53 процента.

Какие системы радиоэлектронной борьбы поступят к вам на вооружение?

Александр Лапин: В этом году в ЦВО спланирована поставка современных комплексов РЭБ "Палантин", что значительно увеличит боевые возможности группировки войск РЭБ. К примеру, комплекс оперативно-тактического уровня "Палантин" может ослепить врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Кроме того, этот комплекс способен объединять различные системы РЭБ в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.

Заканчивая беседу, хочу подчеркнуть, что благодаря регулярным учениям и тренировкам, новой технике войска ЦВО готовы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе.