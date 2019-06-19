Бутик Hermes открылся в Столешниковом переулке после реконструкции

Помещение в обновленном двухэтажном магазине условно делится на несколько частей - зону шелка, пол которой украшает узор Hermès Ex-Libris, и залы с кожаным изделиями и мужскими коллекциями.

Света в помещении стало больше за счет больших арочных окон и прозрачной двери, а также цветов отделки интерьера - он выдержан в золотисто-бежевых и коричневых тонах.

На второй этаж ведет полувинтовая лестница из орехового дерева с перилами из розовой меди - здесь располагаются женские коллекции, три открытых салона и один VIP-салон.

На открытии бутика в столицу приехали исполнительный вице-президент Hermes Флориан Краен и гендиректор компании в России и СНГ Тома Коллетт.