Десять человек задержаны в Испании за финансирование террористов

В Испании задержаны десять человек, подозревающихся в финансировании террористов в Сирии и отмывании денег. Также в числе обвинений - уклонение от уплаты налогов, подделка документов и содействие нелегальной иммиграции.

Национальности задержанных полиция пока не сообщает. Еще 12 человек находятся под подозрением.

Сотрудники полиции провели операцию в Мадриде и в пригородах - Торрелодонесе и Альхете. В ней приняли участие 350 стражей порядка, передает РИА Новости.

Злоумышленники посылали деньги в провинцию Идлиб в Сирии для финансирования бандформирований "Аль-Каиды".