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19.06.2019 12:19
Рубрика: Общество

Исполнилось 350 лет со дня рождения автора первого учебника по математике

Текст: Владимир Кикнадзе (доктор исторических наук, доцент, советник РАРАН)
Сегодня исполняется 350 лет со дня рождения Леонтия Магницкого - учителя математики и навигации первых российских адмиралов в стенах основанной Петром I в Москве "Школы математических и навигацких наук" (Навигацкой школы), автора первого изданного в России в 1703 г. печатного учебника по математике с морским и военным профилем подготовки ("Арифметика, сиречь наука числительная…")
Экземпляр учебника "Арифметика" Леонтия Филипповича Магницкого. 1703 год. Фото: Борис Кавашкин/РИА Новости Экземпляр учебника "Арифметика" Леонтия Филипповича Магницкого. 1703 год. Фото: Борис Кавашкин/РИА Новости
Экземпляр учебника "Арифметика" Леонтия Филипповича Магницкого. 1703 год. Фото: Борис Кавашкин/РИА Новости

Мало кто знает, что настоящая фамилия Магницкого - Телятин. Леонтий, сын патриаршего крестьянина по прозвищу Теляшин (Телятин), родился 9 (19) июня 1669 года. Имеются сведения, что он был родным племянником архимандрита Нектария, устроителя Ниловой пустыни близ Осташкова Тверской губернии.

Фото: РИА Новости
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В юности Леонтий некоторое время жил в Иосифо-Волоколамском и Симоновом монастырях, учился в московской Славяно-греко-латинской академии, где обучали также мореплаванию. Изучив там латинский и греческий языки, а самостоятельно также немецкий, голландский и итальянский, молодой человек получил возможность самостоятельно изучить не преподававшиеся в академии математические науки. Причем в объеме, далеко превосходящем уровень сведений, сообщаемых в русских рукописях XVII века. Своей любознательностью и знаниями в математических науках он настолько привлек к себе Петра I, что тот назвал его "магнитом" и дал ему в 1700 г. фамилию Магницкий, с назначением на должность учителя в "Школу математических и навигацких наук" (далее - Навигацкая школа).

Итак, 1(12) февраля 1701 года Магницкий нанят Оружейной палатой для подготовки первого отечественного учебника по математике, предназначенного для "обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей". И уже 21 ноября того же года рукопись книги была направлена в типографию. Столь короткие сроки разработки подтверждают версию о том, что Магницкий за 2-3 года до своего назначения в Навигацкую школу, желая в ней преподавать, имел написанным материал по арифметике и черновые наброски по другим наукам, вошедшим потом в "Арифметику".

В 1703 г. "Арифметика, сиречь наука числительная…", после двухлетней практической проверки, была издана на Печатном дворе в Москве тиражом 2400 экз. Она состоит из двух книг. В "Арифметику-политику, или Гражданскую" (книга 1) Магницкий включил сведения о нумерации и четырех арифметических действиях с целыми числами, о дробях, в частности впервые в российской литературе о десятичных дробях, а также раздел о денежном счете, мерах и весах. Алгебраические правила, прогрессии и корни Магницкий рассмотрел в применении к морскому и военному делу.

Фото: ВИМАИВиВС
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"Арифметику-логистику не по гражданству токмо, но и к движению небесных кругов принадлежащую" (книга 2) Магницкий посвятил квадратным уравнениям, геометрии, тригонометрии и математическим основам навигации.

При работе над "Арифметикой…" Магницкий использовал и западноевропейские научные труды, включая, по-видимому, книгу по военной арифметике немецкого архитектора и механика Г.А. Беклера ("Arithmetica nova militaris", 1661 год). Не осталась в стороне и мудрость востока. Автор пользовался арабскими цифрами. Ранее в отечественных арифметических рукописях цифры обозначались славянским алфавитом.

Этот учебник положил начало принципиально новому поколению учебных книг. Магницкий заботился о том, чтобы его книга была понятна без наставника. К учебнику прилагались различные таблицы и макеты. Уже титульный лист "Арифметики" был своеобразным символическим наглядным пособием. Сама арифметика как наука была изображена в виде аллегорической женской фигуры со скипетром - ключом и державой, восседавшей на троне, к которому ведут ступени лестницы с последовательным перечислением арифметических действий: "счисление, сложение, вычитание, умножение, деление". Трон был помещен в "храме наук", своды которого поддерживают две группы колонн по четыре в каждой.
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Первая группа колонн имела надписи: "геометрия, стереометрия, астрономия, оптика" и покоилась на фундаменте, на котором был написан вопрос: "Арифметика что дает?" Вторая группа колонн имела надписи: "меркатория (так именовали в те времена собственно навигацкие науки), география, фортификация, архитектура".

До середины XVIII века "Арифметика…" Магницкого оставалась основным учебником по математике, а в познавательно-педагогическом смысле она сохранила свое значение доныне. Не случайно М.В. Ломоносов называл наряду с "Грамматикой" Мелетия Смотрицкого "Арифметику" Леонтия Магницкого "вратами учености". Кроме "Арифметики" Леонтий Филиппович Магницкий вместе с учителями Навигацкой школы создал еще два труда: "Таблицы логарифмов и синусов, тангенсов, секансов к научению мудролюбивых тщателей" и "Таблицы горизонтальные сев. и южн. широты".

С 1714 г. последовал указ Петра I об учреждении в ряде губерний России низших школ для обучения детей дворян и разночинцев грамоте, а также геометрии. Они получили название цифирных, или арифметических. Подготовка преподавательского состава была поручена Навигацкой школе. Непосредственный подбор кадров для новых школ был возложен на Леонтия Магницкого.

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Когда в 1715 г. в Санкт-Петербурге была открыта Морская академия, или как ее еще называли Академия морской гвардии, Леонтий Филиппович остался в Москве в должности старшего преподавателя и заведующего учебной частью, осуществляя руководство всей учебной работой Навигацкой школы. Возглавив ее в 1732 г., Магницкий преподавал в ней до самой смерти. Леонтий Филиппович скончался 19 (30) октября 1739 г.

Авторитет Магницкого среди современников был огромен. Поэт и филолог В.К. Тредиаковский писал о нем как о добросовестном и нельстивом человеке. Адмирал В.Я. Чичагов называл Магницкого великим математиком, создавшим учебник - образец учености. История, к сожалению, не сохранила портрета Л.Ф. Магницкого. В настоящее время скульптором И.П. Вьюевым разработаны проекты мемориальной доски в рельефе и памятника Леонтию Филипповичу Магницкому, который предлагается установить в историческом месте - на Сухаревской площади в Москве, где в XVIII в. располагалась Навигацкая школа.

 

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