Южную Корею знакомят с книгами из России

Сегодня в южнокорейской столице в выставочном комплексе COEX стартовала Сеульская международная книжная ярмарка Seoul International Book Fair (SIBF), в которой широко представлены и книги из России.

На российском стенде, торжественное открытие которого состоялось сегодня во второй половине дня, экспонируется 650 наименований книг, включая художественную, образовательную, детскую литературу, переводы лучших произведений корейской литературы на русский язык, а также книги по изучению корейского языка. Как сообщается в пресс-релизе Российского книжного союза, особое внимание на этот раз уделено произведениям российских авторов-классиков, чьи юбилеи отмечаются в 2019 году: Александра Пушкина, Николая Гоголя, Анны Ахматовой и Даниила Гранина.

Особое место занимают книги корейских авторов на русском языке и русских авторов на корейском. Свои лучшие издания представляют издательства "Антология", "Гиперион", "Художественная литература", "КАРО", "Наука-Восточная литература", АСТ - редакция Lingua, "OpenBooks" и издательство Пушкинского дома в Сеуле. Значительная часть общей экспозиции российского стенда посвящена космической тематике. Для посетителей приготовлена разнообразная литература об исследовании космоса, российских космонавтах и учёных. Экспозиция подготовлена совместно с государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Музеем космонавтики.

В ходе выставки посетители имеют возможность лично пообщаться с авторами. Для этого в Сеул приехали известные российские писатели Алиса Ганиева, Александр Архангельский, Сергей Шаргунов, писатель и музыкант Роман Хе (Сахалин), директор тихоокеанского издательства "Рубеж" Александр Колесов (Владивосток), основатель театрального издательства "Навона" Елена Эрикссен, декан переводческого факультета Московского государственного лингвистического института Екатерина Похолкова, лауреаты премии "Лицей" Кристина Гептинг и Игорь Савельев, директор премий "Лицей", "Большая книга" и конкурса "Книгуру" Георгий Урушадзе.

Сегодня большое внимание гостей выставки привлекла презентация российско-корейского переводческого и издательского проекта "5+5". Это совместный проект Корейского института литературного перевода (LTIKorea) и Института перевода (Россия) с участием ведущих русистов Кореи и российских писателей. Замысел проекта заключается в параллельном взаимном переводе и издании пяти корейских и пяти российских произведений художественной литературы. Обязательным условием является наличие в списке книг с каждой стороны произведений авторов разных веков. В четверг и пятницу на российском стенде запланирована целая серия интересных литературных событий, включая презентации крупных российских национальных литературных премий ("Лицей" имени Александра Пушкина для молодых российских писателей и поэтов, "Большой книги" и "Книгуру"), представление переводов на корейский язык российских книг, встречи писателей Александра Архангельского, Сергея Шаргунова с читателями и многое другое. В субботу 22 июня мероприятия российского стенда Сеульской международной книжной ярмарки будут посвящены истории отношений между Россией и Кореей. О них расскажет известный кореевед, декан переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета Екатерина Похолкова. Как сообщили в Российском книжном союзе, по традиции все книги останутся в Сеуле и будут переданы университетам, русским школам и другим учреждениям культуры и образования в Сеуле. Выставка продлится пять дней и завершит работу в воскресенье 23 июня.

Справка "РГ"

Сеульская международная книжная ярмарка (Seoul International Book Fair, SIBF) проводится ежегодно с 1954 года и является одной из самых популярных книжных выставок в Азиатском регионе. На мероприятии вниманию посетителей представляются книги разных стилей и направлений, научная и детская литература, журналы, канцелярия. В этом году в выставке принимает участие свыше 600 экспонентов из 25 стран мира. Ожидается, что её посетят более 130 тысяч человек. Российский стенд расположен в холле А (HallA, стенд С 31) выставочного комплекса COEX. Финансовую поддержку российской экспозиции осуществляет Федеральное агентства РФ по печати и массовым коммуникациям.