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19.06.2019 09:02
Рубрика: Власть

Косачев: Украина вынуждена расплачиваться за поддержку США

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Вот такая нехитрая многоходовочка.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сначала раздать печеньки на Майдане и поддержать госпереворот, затем замолчать систематическое невыполнение Киевом минских договоренностей, представив Россию агрессором, а затем под видом "безвозмездной поддержки Украины в противостоянии агрессии" толкнуть туда оружие собственного производства.

Пентагон выделит 250 миллионов долларов на военную помощь Украине

Печеньки обходятся американскому бюджету довольно дешево, ага. А расплачивается Украина.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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