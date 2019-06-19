Косачев: Украина вынуждена расплачиваться за поддержку США

Вот такая нехитрая многоходовочка.

Сначала раздать печеньки на Майдане и поддержать госпереворот, затем замолчать систематическое невыполнение Киевом минских договоренностей, представив Россию агрессором, а затем под видом "безвозмездной поддержки Украины в противостоянии агрессии" толкнуть туда оружие собственного производства.

Печеньки обходятся американскому бюджету довольно дешево, ага. А расплачивается Украина.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.