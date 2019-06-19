Луис Энрике покинул сборную Испании

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Новым наставником команды стал Роберто Морено.

Об отставке Луиса Энрике было объявлено на специальной пресс-конференции. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что Энрике сменит на этом посту его многолетний помощник Роберто Морено, сообщает издание AS.

"Луис Энрике принял решение покинуть свой пост, - сказал Рубиалес. - Мы уважаем его решение и говорим спасибо за проделанную работу. Наши двери всегда открыты для него".

Роберто Морено также поблагодарил Луиса Энрике. "Мы продолжим ту работу, которую делали вместе с Луисом, - сказал он. - И сейчас мы постараемся сделать все от нас зависящее и успешно выступить на чемпионате Европы. Что касается меня, то нельзя сказать, что как тренер я имею немного опыта. За 9 лет, которые я работал с Луисом я получил все необходимые знания. И я уверен в нашем успехе".

Луис Энрике возглавил сборную Испании 9 июля 2018 года. Под его руководством сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место, не пробившись в плей-офф. Контракт 49-летнего испанца был рассчитан до 15 июля 2020 года.