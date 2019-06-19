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19.06.2019 17:56
Рубрика: Спорт

Луис Энрике покинул сборную Испании

Текст: Максим Домчев

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Новым наставником команды стал Роберто Морено.

Об отставке Луиса Энрике было объявлено на специальной пресс-конференции. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что Энрике сменит на этом посту его многолетний помощник Роберто Морено, сообщает издание AS.

"Луис Энрике принял решение покинуть свой пост, - сказал Рубиалес. - Мы уважаем его решение и говорим спасибо за проделанную работу. Наши двери всегда открыты для него".

Фото: REUTERS/Juan Medina
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Роберто Морено также поблагодарил Луиса Энрике. "Мы продолжим ту работу, которую делали вместе с Луисом, - сказал он. - И сейчас мы постараемся сделать все от нас зависящее и успешно выступить на чемпионате Европы. Что касается меня, то нельзя сказать, что как тренер я имею немного опыта. За 9 лет, которые я работал с Луисом я получил все необходимые знания. И я уверен в нашем успехе".

Луис Энрике возглавил сборную Испании 9 июля 2018 года. Под его руководством сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. В розыгрыше Лиги наций сезона-2018/19 сборная Испании выступала в группе 4 лиги А и заняла второе место, не пробившись в плей-офф. Контракт 49-летнего испанца был рассчитан до 15 июля 2020 года.

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