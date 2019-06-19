Матвиенко: За социальным предпринимательством будущее

Социальное предпринимательство не приносит таких доходов, как добыча полезных ископаемых, но за этим бизнесом будущее, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В среду глава верхней палаты российского парламента приняла участие в открытии III Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве на ВДНХ.

В мероприятии принимают участие 3000 представителей всех субъектов Российской Федерации, среди которых представители органов власти, социально ориентированных НКО, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения. Основная тема этого года - роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы.

Глава Совфеда отметила, что достижение целей национального развития - повышение благосостояния населения, увеличение продолжительности жизни, улучшение демографических показателей - невозможно без развития социальной сферы. "Важной составной частью формирования современной социальной среды сегодня становится активное участие бизнес-сообщества, - сказала она. - Вообще я верю, за социальным предпринимательством будущее, все больше бизнесменов приходит в эту сферу".

"Здесь нет таких прибылей, как в добыче углеводородов, но это бизнес, который будет всегда востребован, это услуги, которые будут всегда нужны", - отметила Валентина Матвиенко. Кроме того, помимо финансовой отдачи, такие бизнесмены получают "еще и искреннюю благодарность людей, веру в то, что они делают благородное и нужное дело", добавила она.

"Поэтому нам нужно активнее поддерживать таких предпринимателей, создавая для них понятные, прозрачные условия работы, - уверена председатель верхней палаты парламента. - Считаю, что необходимость принятия закона о социальном предпринимательстве уже перезрела".

По словам Матвиенко, Совфеда и Госдумы постараются вместе сделать все, чтобы этот закон был принят в самое ближайшее время.