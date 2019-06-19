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19.06.2019 10:17
Рубрика: Власть

Минобороны изменит правила присвоения звания "старший лейтенант"

Текст: Александр Степанов
Министерство обороны РФ решило внести изменения в правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Раньше выпускники военных училищ получали третью "звездочку" на погоны после двух лет службы, а выпускники гражданских вузов ждали присвоение нового звания целых три года. Военное ведомство решило отменить такую "дискриминацию" и уровнять в правах выпускников военных и гражданских высших учебных заведений.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Теперь все лейтенанты будут получать очередное воинское звание после двух лет службы, вне зависимости от того какое учебное заведение закончил выпускник, сообщают "Известия". Соответствующие документы будут подготовлены до конца года.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Реформа армии
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