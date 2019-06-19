Москвичи смогут попробовать настоящую "тянутую" лапшу

Посетители выставки смогут также приобрести изделия ручной рфаботы из Хайдуна. Заммэра города Лю Чжэньхуа рассказал о социально-экономической состоянии Хайдуна и местной индустрии лапши "ламянь". Хайдун - важное звено "экономического пояса Шелкового пути", транспортный узел на Цинхай-Тибетском нагорье. В последние годы местное правительство стремится к созданию современной сельскохозяйственной экосистемы, благодаря чему многие местные товары глубокой обработки, такие как ячменное вино, продукты, богатые селеном, пользуются популярностью на мировом рынке.

Традиционная цинхайская лапша "ламянь" приобрела популярность в последнее время. Местные предприниматели уже открыли больше 20 тысяч ресторанов, специализирующихся на этой лапше, в 270 городах Китая и более чем десяти странах и регионов мира. Это традиционное блюдо стало визитной карточкой города, участвующего в проекте "Один пояс и один путь".

Выставка завершается уже завтра, 20 июня - спешите успеть.