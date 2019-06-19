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19.06.2019 14:13
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Москвичи смогут попробовать настоящую "тянутую" лапшу

В Москве на ВДНХ открылась выставка товаров из китайского Хайдуна. Жители и гости столицы смогут попробовать настоящую цинхайскую "ламянь" - "тянутую" лапшу, а также другие продукты питания и алкоголь. Всего в выставке участвую 40 предприятий пищевой промышленности из провинции Цинхай, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Лапша "ламянь" стала популярна во всем мире. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Лапша "ламянь" стала популярна во всем мире. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Лапша "ламянь" стала популярна во всем мире. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Посетители выставки смогут также приобрести изделия ручной рфаботы из Хайдуна. Заммэра города Лю Чжэньхуа рассказал о социально-экономической состоянии Хайдуна и местной индустрии лапши "ламянь". Хайдун - важное звено "экономического пояса Шелкового пути", транспортный узел на Цинхай-Тибетском нагорье. В последние годы местное правительство стремится к созданию современной сельскохозяйственной экосистемы, благодаря чему многие местные товары глубокой обработки, такие как ячменное вино, продукты, богатые селеном, пользуются популярностью на мировом рынке.

Традиционная цинхайская лапша "ламянь" приобрела популярность в последнее время. Местные предприниматели уже открыли больше 20 тысяч ресторанов, специализирующихся на этой лапше, в 270 городах Китая и более чем десяти странах и регионов мира. Это традиционное блюдо стало визитной карточкой города, участвующего в проекте "Один пояс и один путь".

Выставка завершается уже завтра, 20 июня - спешите успеть.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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