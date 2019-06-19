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19.06.2019 12:00
Рубрика: Экономика

Названы потери экономики из-за дискриминации женщин

Текст: Марина Гусенко
Если бы разрыв в уровне занятости мужчин и женщин в мире сократился на 25 процентов, это дало бы дополнительно 5,8 триллиона долларов мирового экономического роста. Об этом в интервью "РГ" рассказала заместитель генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Серьезные исследования показывают, что в странах с равными возможностями меньше бедности, больше экономического роста и более высокий уровень жизни", - сказала она.

Фото: iStock
Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Гендерная дискриминация - большая проблема во всем мире. И это одна из главных причин неравенства в целом. "Нигде в мире у женщин нет равных с мужчинами возможностей на рынке труда: им труднее найти работу. Нет равного режима рабочего времени для мужчин и женщин. Женщинам платят меньше, чем мужчинам, за труд равной значимости и ценности", - продолжила Дебора Гринфилд.

В 2017 году МОТ подготовила глобальный доклад по занятости и социальным вопросам. Он показал: среди женщин только 48 процентов присутствуют на рынке труда. Среди мужчин - 75 процентов. В Россию это соотношение ниже - всего 15 процентов. Работают или ищут работу 56,3 процента женщин и 71,3 процента мужчин.

Полностью интервью заместителя генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Деборы Гринфилд читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Экономика Работа Занятость Рынок труда
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