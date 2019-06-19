Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.06.2019,  
13:58
Текст:  Алексей Моисеев

Не убедили: противники Хафтара сообщили об уничтожении "Панциря"

Едва первые фотографии прибывшего в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов комплекса "Панцирь-С1" появились в Сети, противники Хафтара, сторонники Правительства национального согласия почти сразу нанесли ответный удар. Информационный.

Они стали распространять сведения о том, что этот зенитный ракетно-пушечный комплекс уже уничтожен. В качества доказательства опубликовали фотографии сгоревшего автомобиля с фурой. Однако не нужно быть большим специалистом в военной технике, чтобы понимать, что "Панцирь-С1" перевозился совсем другим транспортным средством, а сгоревший тягач с прицепом не имеет к происходящему никакого отношения.

Судя по фотоматериалам, ЗРПК вовсе не передислоцировали с аэродрома, куда он был доставлен транспортным самолетом С-17 ВВС ОАЭ. Его пока поместили в одно из находящихся на этом объекте бетонных укрытий.

Фото: Минобороны РФ
Редкая версия броневика "Водник" замечена на учениях в Петербурге

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, такие зенитные комплексы, по всей видимости, будут прикрывать авиабазу, откуда в настоящее время вылетают на задания ударные БПЛА Wing Loong китайского производства. По размещенным в открытых источниках данным, ими также управляют специалисты из ОАЭ.

"Кстати, буквально на днях эти беспилотники два раза по ночам атаковали аэропорт Митига, где, в свою очередь, дислоцируются дистанционно управляемые аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства. Можно предположить, что "Панцири -С1" как раз и должны защитить от возможного ответного удара", - отмечает Лямин.

Силы Ливийской национальной армии поддерживают ОАЭ, Египет и Франция. Находящееся в Триполи так называемое Правительство национального согласия спонсируется Турцией, Катаром и Италией, военный контингент которой до сих пор находится в Мисурате.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Летчики Балтфлота провели ночную дозаправку самолетов в воздухе 14:49
Худший танк НАТО: почему TR-85M1 Bizonul безнадежно устарел 17.06.2019
Смертоносная "Буханка": легендарный УАЗ вооружили пулеметом "Корд" 13.06.2019
ПВО
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
Армия сделала невидимой Смоленскую АЭС 14:24
Ракетный комплекс "Триумф" защитил Ленобласть от удара "противника" 10:10
Названо принципиальное отличие С-400 от предыдущих комплексов 18.06.2019
Ливия
Ракетой комплекса С-125 ударили по городу в Ливии 14.06.2019
Войска Хафтара отбили потерянный ранее новый бронеавтомобиль Al-Mared 10.06.2019