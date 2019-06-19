Неймар сообщил президенту "ПСЖ" о намерении вернуться в "Барселону"

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону". Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

В то время, когда сборная Бразилии выступает на домашнем Кубке Америки, пропускающий турнир из-за травмы Неймар предпринимает попытки вернуться в "Барселону". Первый серьезный шаг на пути к этому был сделан - 27-летний бразилец обратился к президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелаифи.

"Я больше не хочу играть в "ПСЖ". Я хочу вернуться домой, откуда мне не нужно было уходить", - такие слова Неймара приводит издание.

Несколькими днями ранее Аль-Хелаифи, которому уже надоели постоянные слухи об уходе бразильца, эмоционально отреагировал на эту ситуацию в интервью France Football. "Никто не заставлял Неймара подписывать контракт с нашим клубом. Он сделал осознанный выбор", - заявил президент парижан, отметив, что заинтересован только в тех игроках, которые готовы биться на поле за свой клуб.

Очевидно, что переговоры о переходе Неймара в "Барселону" будут непростыми. По данным СМИ, "ПСЖ" помимо денежной компенсации в размере 100 миллионов евро намерен потребовать сразу несколько игроков каталонцев - Усмана Дембеле, Ивана Ракитича и Самюэля Умтити. Да и самому Неймару для возвращения в "Барсу", по данным испанской прессы, придется извиниться за свой уход из клуба и последующие судебные разбирательства.

В завершившемся чемпионате Франции Неймар провел всего 17 матчей, в которых забил 15 голов. Бразилец довольно много времени пропустил из-за травм в двух сезонах в составе "ПСЖ".

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, проведя в общей сложности 186 игр и забив 105 мячей. Летом 2017 года нападающий выкупил свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро, а затем перешел в "Пари Сен-Жермен". Нынешнее соглашение Неймара с парижанами рассчитано до 2022 года, а его рыночная стоимость, согласно порталу transfermarkt.com, составляет 180 миллионов евро.