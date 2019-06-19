Покинувший СКА Патрик Херсли перешел в "Спартак"

Шведский защитник Патрик Херсли подписал контракт с хоккейным клубом "Спартак", сообщается на официальном сайте московской команды.

Соглашение рассчитано до конца апреля 2020 года.

Последние три сезона Херсли защищал цвета СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина - главным тренером той команды был Олег Знарок, ныне возглавляющий "Спартак". Во вторник санкт-петербургский клуб объявил об уходе 32-летнего защитника в связи с окончание срока действия контракта.

Херсли в КХЛ также выступал за ярославский "Локомотив" и новосибирскую "Сибирь". В общей сложности в лиге он провел 279 игр и набрал 164 очка (63 шайбы + 101 передача).

Херсли стал пятым легионером в составе "Спартака": контракты с клубом уже имеют вратарь Юлиус Гудачек, нападающие Мартиньш Карсумс, Каспарс Даугавиньш и Робин Ганзл.

Ранее состав "Спартака" пополнил нападающий Денис Кокарев, заключивший одностороннее соглашение сроком на один сезон.