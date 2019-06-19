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19.06.2019,  
12:15
Текст:  Руслан Мельников

Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57

К 2028 году три авиаполка российских ВКС будут полностью перевооружены на Су-57. Причем многофункциональные истребители пятого поколения предполагается оснастить новейшим вооружением.

Об этом сообщает "Красная звезда" со ссылкой на начальника Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Анатолия Гуляева.

Фото: Минобороны РФ
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При этом отмечается, что авиационные средства поражения, которые будут иметь все самолеты Су-57, серийно поставляемые в Вооруженные Силы, превосходят по своим характеристикам иностранные аналоги. Конкретное оружие не называется, но упоминается, в частности, вооружение, применяемое из внутрифюзеляжных отсеков.

Часть вооружения Су-57 поступит в серийное производство в следующем году. Как отмечается в публикации, это оружие уже успешно прошло испытания, в том числе в Сирии, и сейчас ведется подготовка производства к его серийному выпуску.

Кстати, план по закупке Су-57 до 2027 года повысился с 16 до 76 самолетов, причем без увеличения их стоимости.

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Фото: ADVENTURES with Christian / youtube.com
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