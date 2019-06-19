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19.06.2019,  
12:30
Текст:  Алексей Брусилов

Редкая версия броневика "Водник" замечена на учениях в Петербурге

На проходивших недавно в Санкт-Петербурге тактических специальных учениях замечен бронеавтомобиль "Водник" редкой модификации. Речь идет о медицинской версии ГАЗ - 39371. Его фотографии обнародованы на сайте Министерства обороны Российской Федерации.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Особенностью машин семейства "Водник" является их модульная компоновка. При необходимости на одно и то же шасси можно установить модули с различным вооружением и специальным оборудованием.

Фото: Минобороны РФ
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Вариант медицинского назначения отличается отсутствием вооружения и наличием специальных средств механизации перемещения носилок с ранеными военнослужащими.

Полная масса бронеавтомобилей данного семейства может достигать 7500 кг. Масса перевозимого груза - 2500 кг. Максимальная скорость доходит до 120 км/ч. Запас хода - 1000 км.

К сожалению, "Водники" с санитарными красными крестами на бортах не получили распространения в вооруженных силах.

В настоящее время созданы более современные варианты такой техники. Например, БМА - "бронированный медицинский автомобиль" на базе "Тигра". При весе в 8500 кг он может перевозить 4 лежачих раненых или до 6 сидячих. В экипаж входят: водитель-санитар, врач, медсестра. Максимальная скорость - 120 км/ч. Запас хода - 1000 км. Машин, по требованиям заказчика может комплектоваться самым разнообразным медицинским оборудованием.

Также, существует санитарная версия К-53949 "Тайфун-К", которую весной текущего года рекомендовали к серийному производству.

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