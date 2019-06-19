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19.06.2019,  
14:24
Текст:  Антон Валагин (Смоленск)

Армия сделала невидимой Смоленскую АЭС

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net

В ходе межведомственных учений под Смоленском подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты спрятали от противника атомную электростанцию.

Фото: ГК "Ростех"
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Для маскировки Смоленской АЭС был впервые использован аэрозоль на основе графита, работающий не только в видимом, но и в инфракрасном диапазонах, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ.

Непроницаемое для взгляда, радара и тепловизора облако площадью два квадратных километра над реакторами и машинными залами АЭС создали пять термодымовых машин ТДА-3 на базе КамАЗ.

Ранее на учениях подразделения радиоэлектронной борьбы Западного военного округа отразили атаку на АЭС беспилотника. Оборудование военных засекло приближение дрона к станции, он был взят на сопровождение. Затем радиоканал управления аппаратом заглушили при помощи комплексов "Синица" и "Житель", сообщили в Минобороны.

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