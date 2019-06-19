Филипп Киркоров выложил видео "жесткой" посадки самолета

Известный российский певец Филипп Киркоров выложил у себя в Instagram видео инцидента с самолетом S7 в московском аэропорту Домодедово.

На кадрах видно, что лайнер после касания посадочной полосы не остановился, а снова начал набирать высоту. "Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда", - прокомментировал видео Киркоров. При этом певец поблагодарил экипаж за профессионализм.

Напомним, что речь идет о приземлении самолета, прилетевшего в Москву из Варны. Киркоров назвал произошедшее "жесткой посадкой". Впоследствии в авиакомпании заявили, что экипаж просто увел лайнер на второй круг из-за сильного ветра на полосе. Посадка прошла в обычном режиме.