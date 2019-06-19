Москвичи решат, где ярмарки выходного дня будут работать круглый год

В столице запускают новый формат торговли - ярмарки, которые будут работать круглый год. Участники проекта "Активный гражданин", живущие в районах Арбат и Ивановское, решат, нужны ли на их территории новые круглогодичные ярмарки. Голосование продлиться до 9 июля на официальном сайте проекта.

Сейчас во всех округах открыто более 100 традиционных ярмарок выходного дня. Работают они в привычном графике - последние три дня недели вплоть до конца ноября. Ярмарки стали визитной карточкой каждого района - с утра в пятницу горожане спешат к фермерам, которые привозят к выходным из своих регионов свежие овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и рыбу. Теперь подобные ярмарки, если москвичи этого захотят, могут стать постоянными, то есть будут работать всю неделю и даже зимой.

Новые площадки могут появится в Большом Николопесковском переулке, вл. 8 и на Челябинской улице, вл. 15. Они будут крытыми и смогут работать не три дня, а шесть дней в неделю весь год. Понедельник - выходной, когда ярмарки будут закрыты на санитарное обслуживание.

Подобные площадки стали открывать в столице с начала этого года. Первую такую ярмарку полтора года назад открыли на Семеновской площади. В феврале и в Кузьминках, на улице Юных Ленинцев, 52 появился торговый павильон с привлекательным интерьером. До конца года в Москве откроются почти 20 таких ярмарок.