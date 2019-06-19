Спасатели обеспечат безопасность выпускных балов в столичных школах

В этом году выпускниками стали более 50 тысяч школьников столицы. Праздничные мероприятия пройдут 20 и 21 июня. Обеспечивать их безопасность будет в этом году и усиленная группировка спасателей. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По данным ведомства, основной площадкой станет Центральный парк культуры имени Горького, где соберутся почти 23 тысячи человек. Следить за соблюдением безопасности здесь будут 24 спасателя на 2 катерах. На Красной площади пройдет мероприятие "Выпускник в Кремле 2019". В районе Кремлевской набережной и на Васильевском спуске будут дежурить специалисты поисково-спасательной службы на водных объектах города Москвы. Также в круглосуточном режиме будут дежурить вертолеты Московского авиационного центра Департамента ГОЧС и ПБ.