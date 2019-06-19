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19.06.2019 11:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве подорожали съемные комнаты

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комнату в столице можно снять в среднем за 17500 рублей, подсчитали эксперты портала "Мир квартир".

В эту же сумму обойдется комната площадью 20 "квадратов" у станции метро "Площадь Ильича". Или же 18 квадратных метров рядом с "Нагорной". В целом цены на аренду столичных комнат, отмечают эксперты, с начала года выросли на 7%.

Фото: Портал органов власти Калужской области
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В Подмосковье съемное жилье тоже дорожает, но медленнее, чем в Москве. За полгода цены в области взлетели всего на 4,8%. За среднюю комнату сейчас просят примерно 13 тысяч рублей. К примеру, за такие деньги можно снять 12 "квадратов" в Королеве, 16 - в Химках или целых 36 "квадратов" в Дзержинском.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область
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