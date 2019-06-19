В Москве подорожали съемные комнаты

Комнату в столице можно снять в среднем за 17500 рублей, подсчитали эксперты портала "Мир квартир".

В эту же сумму обойдется комната площадью 20 "квадратов" у станции метро "Площадь Ильича". Или же 18 квадратных метров рядом с "Нагорной". В целом цены на аренду столичных комнат, отмечают эксперты, с начала года выросли на 7%.

В Подмосковье съемное жилье тоже дорожает, но медленнее, чем в Москве. За полгода цены в области взлетели всего на 4,8%. За среднюю комнату сейчас просят примерно 13 тысяч рублей. К примеру, за такие деньги можно снять 12 "квадратов" в Королеве, 16 - в Химках или целых 36 "квадратов" в Дзержинском.