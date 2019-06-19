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19.06.2019 09:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве сегодня потеплеет до +28

Текст: Ирина Огилько
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Столичный регион остается под влиянием антициклона, поэтому температура воздуха продолжит расти. А вот осадков сегодня не ожидается. Об этом РГ сообщили в Метеобюро Москвы и области.

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По данным специалистов, максимально воздух прогреется до +28 градусов, дождей не ожидается. В середине дня не исключено усиление ветра до 8-10 м/с. Давление в течение дня будет колебаться, так в утренние часы ожидается повышенное давление около 760 мм рт ст, в середине дня оно немного опустится, затем вновь ожидается рост.

В вечерние часы воздух остынет не ниже +18 в городской черте, а по области не ниже +15.

Кстати: наиболее жарким 19 июня был в 1897 году, воздух прогрелся до + 31,8. А в 1885 году в это день на термометрах было +3,5.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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