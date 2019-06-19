В Подмосковье развалился автомобильный мост

В Московской области частично развалился автомобильный мост.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, инцидент произошел на дороге местного значения между деревнями Малое Сырково и Мусина на территории Волоколамского городского округа. Железобетонные конструкции начали рушиться, когда на мост въехал груженый "МАЗ".

В результате происшествия никто не пострадал. Последствия ликвидируют 16 специалистов, задействовано 6 спецмашин. В МЧС отмечают, что транспортное сообщение с населенными пунктами не будет прервано.