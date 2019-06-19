В Башкирии полицейского уволили за недостоверные данные о доходах

В Салавате из-за утраты доверия лишился должности начальник спецприемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке. Выяснилось, что отчитываясь о своих доходах и расходах, полицейский забыл указать ряд важных моментов. При том ошибки в документах допускались в течение семи лет. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным ведомства, в период с 2010 по 2017 годы полицейский "забывал" указывать в документах имеющуюся у него в собственности квартиру, а также доход, который получил после продажи люксовых иномарок и мотолодки. Кроме того, мужчина не сообщил об ипотеке и взятом кредите на сумму более одного миллиона рублей.

После прокурорской проверки информация о сокрытых доходах была передана в МВД по Башкирии. В результате полицейский уволился по собственному желанию.

Однако прокуратура Салавата обратилась в суд и добилась изменения формулировки освобождения от должности бывшего полицейского. В итоге его уволили в связи с утратой доверия.

Законность решения райсуда подтвердил Верховный суд республики.