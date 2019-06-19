В Башкирии произошел крупный пожар в производственном цехе

В поселке Красный Яр Уфимского района произошел крупный пожар: загорелась крыша гаража, в котором расположен производственный цех.

Огонь распространился на площади 3200 квадратных метров.

- На место пожара прибыло 10 единиц техники и 28 сотрудников Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. В связи с тем, что кровля горела на площади 80х40 квадратных метров, на тушение было подано три ствола РСК-50, а ранг пожара повышен до второго номера, - сообщила "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Елена Мавлютова.

Информация о возгорании поступила в 13.58, буквально через полчаса огонь удалось локализовать. Спустя еще полчаса пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет.